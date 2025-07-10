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10 июля 2025 в 10:19

Стало известно, когда Ефремов вернется в театр

Михалков: актер Ефремов может начать репетиции в новом спектакле уже осенью

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов может приступить к репетициям в новом спектакле театра «Мастерская „12“» в сентябре-октябре, сообщил режиссер Никита Михалков. По его словам, которые приводит ТАСС, это будет постановка, основанная на его фильме «Без свидетелей».

В фильме играли Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а здесь будут Миша Ефремов и моя дочка Анна Михалкова. К осени мы уже должны начать репетировать и выпускать спектакль, — пояснил Михалков.

Он выразил надежду, что к этому времени Ефремов не изменит своего решения и сдержит обещания о возвращении на сцену. Режиссер добавил, что репетиции начнутся, как только у его дочери закончатся съемки.

Как считает театральный обозреватель Марина Райкина, Никита Михалков пригласил Михаила Ефремова для укрепления своего театра. Она отметила, что у Ефремова есть актерское имя, он хороший комический и драматический актер.

В свою очередь актер Гоша Куценко рассказал, что с радостью согласился бы сняться вместе с Михаилом Ефремовым в одном проекте, если бы получил соответствующее предложение. По его словам, они давно дружат.

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