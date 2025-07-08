«Гениальный актер»: Куценко раскрыл, готов ли работать с Ефремовым в кино Куценко признался, что мечтает о совместной работе с Ефремовым

Актер Гоша Куценко рассказал, что с радостью согласился бы сняться вместе с Михаилом Ефремовым в одном проекте, если бы получил соответствующее предложение, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, они давно дружат с Ефремовым, который остается для него «гениальным актером» и человеком с большим сердцем.

Я бы мечтал об этом. Я Мишу очень люблю, и мы дружим. С момента поступления в Школу-студию МХАТ, это около 40 лет. Я играл с ним на сцене. Это гениальный актер. Он очень трогательный человек, — поделился Куценко.

Артист отметил, что Ефремов лично помогал тяжелобольным подопечным благотворительных фондов, когда другие не могли этого сделать. По мнению Куценко, Михаил не просто переводил деньги, а «помогал жить» взрослым пациентам с тяжелой формой ДЦП.

Я знаю это, Миша — очень щедрый человек, — заключил актер.

Ранее Ефремов получил главную роль в антиутопическом сериале, который планируют выпустить в 2026–2027 годах. Режиссер проекта Сергей Кальварский отметил, что роль была написана специально для актера, которого пригласили без проб. По его мнению, Ефремов является профессионалом и «большим русским артистом».