Составлен список мужчин, которых Пугачева бросила ради карьеры и денег

Народная артистка СССР Алла Пугачева оставила многих мужчин ради карьеры и денег. О ком идет речь?

С кем встречалась Пугачева в юности

Впервые предложение руки и сердца Алла Пугачева получила в 1967 году. Выпускник Института иностранных языков им. Мориса Тореза Валерий Романов увлекся молодой певицей настолько, что был готов жениться и взять ее с собой на работу в Египет. Мужчину отправили на Ближний Восток в качестве переводчика во время арабо-израильской войны.

Пугачева ответила отказом. У нее в то время началась гастрольная жизнь, появились первые крупные концерты. Артистка пообещала дождаться Романова, но во время его отсутствия влюбилась в Миколаса Орбакаса. Когда же тот пришел к ее родителям делать предложение, из командировки неожиданно вернулся Романов и, увидев соперника, устроил скандал.

Заводила романы исполнительница и ранее: в возрасте 17 лет во время гастролей по Западной Сибири в Пугачеву влюбились 57-летний нефтяник Юрий Эрвье и 32-летний бард Борис Вахнюк. А после она недолго встречалась с майором Германом Соловьевым, который готовил космонавтов в Звездном городке. Но всем им певица ответила отказом. Спустя годы она призналась, что выбирала лишь тех мужчин, которые помогали ей в творчестве.

С кем рассталась Пугачева в 70-е

В 1974 году у Аллы Пугачевой были длительные отношения с композитором Виталием Кретюком, руководителем ансамбля «Москвичи», где она работала. Благодаря ему исполнительница попала и на V Всесоюзный конкурс артистов эстрады, где заняла третье место. Об их романе вспоминал музыкант Вячеслав Добрынин.

«Одно время он был близким человеком Пугачевой. На конкурсе артистов эстрады она исполнила песню „Посидим, поокаем“ в аранжировке Виталия. Они даже жили вместе», — приводит слова Добрынина «ЭГ».

В 1977 году Пугачева вышла замуж второй раз за кинорежиссера Александра Стефановича. Свидетелем на свадьбе был музыкант Леонид Гарин, экс-муж певицы Тамары Миансаровой. В 1978 году Гарин в соавторстве с Пугачевой написал музыку к песне «Женщина, которая поет» и сыграл в одноименном фильме роль руководителя ансамбля.

Во время работы у Пугачевой и Гарина завязался служебный роман. Несмотря на то что артистка официально была замужем, пара вместе ездила на фестивали и не скрывала своих отношений. Во время их совместной поездки в Сочи в 1979 году Гарин трагически погиб в пьяной драке.

Константин Орбелян Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Были отношения у Пугачевой и с руководителем ВИА «Веселые ребята» Павлом Слободкиным. Именно он помог ей победить на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии с песней «Арлекино». Однако после триумфа Алла Борисовна ушла от коллеги, потому что решила выступать сольно.

Имела артистка близкие отношения и с руководителем Госоркестра Армянской ССР, где тоже одно время работала, Константином Орбеляном и даже собиралась за него замуж. Но и с ним все быстро сошло на нет, потому что Пугачева хотела быть звездой всего СССР, а не только Армении.

«Самыми именитыми ее возлюбленными в ту пору были коллеги по эстрадной тусовке: Павел Слободкин и Константин Орбелян» — так описал этот период автор Федор Раззаков в книге «Алла Пугачева. 50 мужчин Примадонны».

Романы с Челобановым и Кузьминым

Развелась с Александром Стефановичем Алла Пугачева после громкого скандала: супруг отказался снимать ее в своем новом фильме «Рецитал», пригласив на главную роль Софию Ротару. Третьим мужем певицы стал ее концертный директор Евгений Болдин, который помог ей стать самой высокооплачиваемой артисткой страны.

В период брака с Болдиным у Пугачевой вспыхнул недолгий роман с народным артистом РФ Владимиром Кузьминым. Исполнительница пригласила его к сотрудничеству, потому что хотела разнообразить свой репертуар. Отношения закончились из-за нежелания рокера петь «попсовые песни» и подчиняться требовательной Пугачевой.

После певица четыре года состояла в отношениях с певцом Сергеем Челобановым. Бывший боксер из Саратова, имеющий судимость, выступал в программе «Рождественские встречи», записал с ней несколько дуэтов и стал соавтором ее новых хитов. Рассталась с ним Пугачева, чтобы выйти замуж за народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Этот брак помог артистке 10 лет не сходить с первых газетных полос и закончился из-за финансовых проблем. По словам продюсера Леонида Дзюника, Пугачева использовала деньги супруга и вкладывала их «в рискованные бизнес-проекты».

«В какой-то момент Киркоров понял, или, скорее, я ему показал, что деньги, которые он зарабатывает и которые должны были идти на его личные нужды, уходят непонятно куда», — цитирует Дзюника РИА Новости.

Последние 12 лет Пугачева живет в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В 2022 году супруги с двумя детьми эмигрировали в Израиль, а потом на Кипр. По словам Галкина, перед свадьбой Примадонна попросила его дать обещание, что с ним она сможет «спокойно стареть».

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