Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 16:30

Козловского простили в РФ без поездки в Донбасс? Кто за этим стоит

Данила Козловский Данила Козловский Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов призвал актера Данилу Козловского выступить перед участниками специальной военной операции в Горловке. Недавно артист вернулся в РФ вместе с дочерью Одой и в июле представил спектакль в театре эстрады. Что известно о ребенке Козловского, останется ли девочка с ним или с матерью актрисой Ольгой Зуевой, как живет актер после возвращения в Россию и простили ли его за критику СВО — в материале NEWS.ru.

Что было на спектакле Frank

Козловский вернулся из США в Россию и выступил с моноспектаклем Frank. Герой представления — он сам, со сцены актер делился детскими и юношескими воспоминаниями, рассказывал, как он в первый раз влюбился, пил самогон в пионерском лагере и о многом другом. Frank — это не только отсылка к певцу Фрэнку Синатре, с английского слово переводится как «откровенный».

На сцене Козловский не только рассказывает, но и исполняет музыкальные композиции. Одной из них стал хит «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой, которую он посвятил своей дочери Оде.

«Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, все, что было до ее рождения — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни. Я хочу, чтобы она улыбалась», — заявил Козловский.

Что известно о дочери Козловского и о ее матери

Пятилетняя Ода — дочь артиста от актрисы Ольги Зуевой. Они состояли в отношениях пять лет, но в 2021 году Козловский объявил о расставании. Актер стал встречаться с актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой он сыграл в фильме «Чернобыль». Сам Козловский говорил, что подло поступил с Зуевой.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский Оксана Акиньшина и Данила Козловский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С 2019 года Ольга живет в США, там же она родила дочь от Козловского. Зуева писала в соцсетях, что начала работать с 15 лет, в 23 года переехала в Нью-Йорк, имея $300 в кармане, что не помешало ей через три года снять дебютный короткометражный фильм.

В России Зуева снялась в фильме Козловского «Тренер». Она сыграла в нем главную женскую роль. Потом Ольга сняла уже свою картину «На районе», Данила выступил продюсером проекта. Лента собрала негативные отзывы, многие посчитали, что Ольга не разбирается в жизни на дне, о которой снимает. Сейчас Зуева занимается продюсированием и написанием сценариев. По всей видимости, Козловский оказывает матери своего ребенка материальную поддержку, иск о взыскании с него алиментов она не подавала.

Что говорил Козловский об СВО

В 2022 году Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». Актер также обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал он.

В 2023 году депутаты Госдумы потребовали отменить выступления актера Данилы Козловского в России: Дмитрий Кузнецов направил соответствующий запрос председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Федору Болтеву, Дмитрий Гусев — министру культуры России Ольге Любимовой. Одновременно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить артиста на экстремизм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Малого театра народный артист России Андрей Житинкин предположил, что за новостями о возможной «отмене» Козловского, за активистами и общественниками могут скрываться завистники и конкуренты актера.

Сам Козловский опроверг наличие гражданства США и пояснил, что летает в Штаты к дочери.

Что сказал Бородин о возвращении Козловского

Бородин считает, что за возвращением Козловского в Россию и на сцену стоят влиятельные люди. По мнению главы ФПБК, актеру будет трудно вернуть себе былую популярность.

«Ксения Собчак говорила, что кто-то за него звонил, просил… Он выступил в театре эстрады Хазанова, у которого тоже определенная репутация, а не в каком-то ведущем театре. Недавно Козловский анонсировал гастрольный тур за границей (в ноябре Козловский планирует показать свой моноспекталь в шести городах США. — NEWS.ru). Мы считаем, что это может быть его подготовкой к убытию из страны», — высказал мнение Бородин.

Читайте также:

Акиньшина, серый список актеров, запрет Латвии: как живет Данила Козловский

Откровенные фото, дочь, США: где сейчас экс-невеста Козловского Ольга Зуева

Критика феминизма, недовольство СВО: как живет актриса Оксана Акиньшина

Алла Пугачева
Данила Козловский
Оксана Акиньшина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хотели поглотить Украину, споткнулись»: Лавров о расширении НАТО
Российские военные продвигаются к двум селам Днепропетровской области
В Белом доме опровергли сообщения о призывах Трампа к Зеленскому
Лавров назвал Украину препятствием для расширения НАТО на восток
На Украине выяснили, как Зеленского дразнили в школе
«Правда всплывет»: внучка экс-главы Узбекистана о Марго Овсянниковой
Стало известно, сможет ли бытовой нитратомер распознать вредный арбуз
«Прилетит бумерангом»: в Госдуме объяснили, почему Трамп не выполнит угрозы
Прорыв в Запорожье и агония из-за Patriot: новости СВО на вечер 15 июля
Техника, которой доверяешь: как автоматические функции снимают тревожность
Раскрываем все секреты и хитрости: как подготовить квартиру к продаже
Стая бродячих собак набросилась на женщину в Омске
Стала известна просьба Белого дома к Конгрессу США по санкциям против РФ
Фермер назвал способ, как отличить переспелый арбуз
Психотерапевт дала совет, как радоваться жизни без отпуска летом
Плюющий в бургеры сотрудник «Вкусно — и точка» попал на видео
Десятки человек отравились десятислойным тортом на свадьбе
Биография Юлии Началовой: как жила и от чего умерла молодая певица
Топ-10 самых ядовитых грибов: как отличить, что делать при отравлении
Трамп хочет разбомбить Москву и Петербург? Какие ракеты США могут дать ВСУ
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 июля: где в России сбои
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.