Козловского простили в РФ без поездки в Донбасс? Кто за этим стоит

Козловского простили в РФ без поездки в Донбасс? Кто за этим стоит

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов призвал актера Данилу Козловского выступить перед участниками специальной военной операции в Горловке. Недавно артист вернулся в РФ вместе с дочерью Одой и в июле представил спектакль в театре эстрады. Что известно о ребенке Козловского, останется ли девочка с ним или с матерью актрисой Ольгой Зуевой, как живет актер после возвращения в Россию и простили ли его за критику СВО — в материале NEWS.ru.

Что было на спектакле Frank

Козловский вернулся из США в Россию и выступил с моноспектаклем Frank. Герой представления — он сам, со сцены актер делился детскими и юношескими воспоминаниями, рассказывал, как он в первый раз влюбился, пил самогон в пионерском лагере и о многом другом. Frank — это не только отсылка к певцу Фрэнку Синатре, с английского слово переводится как «откровенный».

На сцене Козловский не только рассказывает, но и исполняет музыкальные композиции. Одной из них стал хит «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой, которую он посвятил своей дочери Оде.

«Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, все, что было до ее рождения — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни. Я хочу, чтобы она улыбалась», — заявил Козловский.

Что известно о дочери Козловского и о ее матери

Пятилетняя Ода — дочь артиста от актрисы Ольги Зуевой. Они состояли в отношениях пять лет, но в 2021 году Козловский объявил о расставании. Актер стал встречаться с актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой он сыграл в фильме «Чернобыль». Сам Козловский говорил, что подло поступил с Зуевой.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С 2019 года Ольга живет в США, там же она родила дочь от Козловского. Зуева писала в соцсетях, что начала работать с 15 лет, в 23 года переехала в Нью-Йорк, имея $300 в кармане, что не помешало ей через три года снять дебютный короткометражный фильм.

В России Зуева снялась в фильме Козловского «Тренер». Она сыграла в нем главную женскую роль. Потом Ольга сняла уже свою картину «На районе», Данила выступил продюсером проекта. Лента собрала негативные отзывы, многие посчитали, что Ольга не разбирается в жизни на дне, о которой снимает. Сейчас Зуева занимается продюсированием и написанием сценариев. По всей видимости, Козловский оказывает матери своего ребенка материальную поддержку, иск о взыскании с него алиментов она не подавала.

Что говорил Козловский об СВО

В 2022 году Козловский назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». Актер также обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — написал он.

В 2023 году депутаты Госдумы потребовали отменить выступления актера Данилы Козловского в России: Дмитрий Кузнецов направил соответствующий запрос председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Федору Болтеву, Дмитрий Гусев — министру культуры России Ольге Любимовой. Одновременно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить артиста на экстремизм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Малого театра народный артист России Андрей Житинкин предположил, что за новостями о возможной «отмене» Козловского, за активистами и общественниками могут скрываться завистники и конкуренты актера.

Сам Козловский опроверг наличие гражданства США и пояснил, что летает в Штаты к дочери.

Что сказал Бородин о возвращении Козловского

Бородин считает, что за возвращением Козловского в Россию и на сцену стоят влиятельные люди. По мнению главы ФПБК, актеру будет трудно вернуть себе былую популярность.

«Ксения Собчак говорила, что кто-то за него звонил, просил… Он выступил в театре эстрады Хазанова, у которого тоже определенная репутация, а не в каком-то ведущем театре. Недавно Козловский анонсировал гастрольный тур за границей (в ноябре Козловский планирует показать свой моноспекталь в шести городах США. — NEWS.ru). Мы считаем, что это может быть его подготовкой к убытию из страны», — высказал мнение Бородин.

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