Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 15:57

В Госдуме нашли способ проверить, любит ли Козловский Россию на самом деле

Милонов призвал Козловского выступить в Горловке, чтобы доказать любовь к России

Данила Козловский Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал российского артиста Данилу Козловского выступить перед участниками СВО в Горловке. По его словам, актеру стоит продолжить традиции коллег, еще в советские времена поддерживавших военных.

Искренне приглашаю Данилу приехать и поддержать наших ребят в Горловку. Уверен, что его приезд обрадует бойцов, защищающих интересы нашей страны, той страны, которую так любит Данила Козловский. Уверен, что он продолжит традиции русских актеров, которые и в советское время, и до этого посещали воинские части, поддерживали бойцов. Мы его кашей накормим, пусть не беспокоится, диетической, — добавил Милонов.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин) необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

До этого глава ФПБК назвал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предателем России. Он считает, что музыкант не заслуживает звания народного артиста страны, присвоенного ему в 1999 году, и попрекнул пенсией.

Данила Козловский
Россия
Виталий Милонов
Госдума
СВО
Украина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали изучать труды одного из самых почитаемых старцев
АвтоВАЗ выпустил Lada Iskra: когда и где можно будет купить, сколько стоит
Суд арестовал обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной в Москве
Иран прямо ответил на вопрос о сотрудничестве с МАГАТЭ
Стало известно о новых пострадавших во время потопления судна под Самарой
Устроившего ДТП на Бережковской набережной водителя доставили в суд
Гладков рассказал о том, как полз по земле под обстрелом ВСУ
ВСУ из артиллерийской установки убили мирного жителя Шебекино
Бывший ведущий Первого канала раскрыл, с чем сталкиваются его коллеги в РФ
Появились новые подробности нападения с молотком на школьниц в Подмосковье
На Украине раскрыли, за что Зеленского били в детстве
Пикантный салат «Корейка»: курица, сыр и немного чеснока!
В ЦБ сравнили жизнь граждан России и обитателей вселенной Warhammer 40000
Патриарх Кирилл раскрыл, каким человеком считает Путина
ВСУ попытались дронами спалить российские поля на Кубани
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
Отдают золотом: рецепт турецких лепешек — лучше чебуреков
В Госдуме нашли способ проверить, любит ли Козловский Россию на самом деле
Жена Зеленского надеялась на поражение мужа на выборах
Один из клубов РПЛ готов отказаться от призовых за Кубок России
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.