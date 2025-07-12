В Госдуме нашли способ проверить, любит ли Козловский Россию на самом деле

В Госдуме нашли способ проверить, любит ли Козловский Россию на самом деле Милонов призвал Козловского выступить в Горловке, чтобы доказать любовь к России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал российского артиста Данилу Козловского выступить перед участниками СВО в Горловке. По его словам, актеру стоит продолжить традиции коллег, еще в советские времена поддерживавших военных.

Искренне приглашаю Данилу приехать и поддержать наших ребят в Горловку. Уверен, что его приезд обрадует бойцов, защищающих интересы нашей страны, той страны, которую так любит Данила Козловский. Уверен, что он продолжит традиции русских актеров, которые и в советское время, и до этого посещали воинские части, поддерживали бойцов. Мы его кашей накормим, пусть не беспокоится, диетической, — добавил Милонов.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин) необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

До этого глава ФПБК назвал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предателем России. Он считает, что музыкант не заслуживает звания народного артиста страны, присвоенного ему в 1999 году, и попрекнул пенсией.