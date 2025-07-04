Бородин призвал возбудить уголовное дело в отношении Манижи

Певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин) необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

Надо ставить вопрос о возбуждении в отношении Манижи уголовного дела, об оправдании терроризма в первую очередь. Нужно провести полноценную проверку на иностранное финансирование. Все эти высказывания подпадают под уголовную ответственность. Манижа, если не ошибаюсь, после «Крокуса» поддерживала террористический режим. Если проверка покажет иностранное финансирование, то, конечно, она получит статус иноагента, — сказал Бородин.

Он добавил, что артистка встречалась с певицей Аллой Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам главы ФПБК, он не понимает организаторов мероприятия с участием Манижи, так как многие граждане недовольны высказываниями исполнительницы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась решением пограничной службы пропустить в Россию Манижу. По ее словам, артистка начала давать концерты в Москве.