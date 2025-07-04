Мизулина возмутилась возвращением в РФ «жалевшей террористов» Манижи

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась решением пограничной службы пропустить в Россию певицу Манижу (настоящее имя — Манижа Сангин). В своем Telegram-канале она рассказала, что артистка начала давать концерты в Москве.

Мизулина напомнила, что Манижа в 2022 году покинула Россию, осудив проведение военной операции на Украине. Глава Лиги безопасного интернета также указала, что артистка выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», «демонстративно пуская слезу на камеру».

Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать? — написала Мизулина.

Манижа является уроженкой Душанбе, но в 14 лет получила российское гражданство. Артистка прославилась после того, как в 2021 году представляла Россию на международном конкурсе «Евровидение», где заняла девятое место.

Ранее актриса Чулпан Хаматова рассказала, что боится возвращаться в Москву. В недавнем интервью она призналась, что испытывает ностальгию, а при мысли о России у нее «все сводит в груди» и появляется «ком в горле». По словам живущей в Латвии артистки, если бы не трое детей, она бы «рискнула» и села в самолет до Москвы.