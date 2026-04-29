Возвращение в РФ, критика СВО, сочувствие террористам: где сейчас Манижа

Певица Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) вернулась в Россию и хочет окончательно остаться в стране. Что об этом известно, в каких скандалах была замечена артистка?

Чем известна Манижа

Будущая певица появилась на свет 8 июля 1991 года в Душанбе, столице Таджикистана. Она обладает российским гражданством.

В 1994-м, во время гражданской войны в Таджикистане, в дом Манижи попал снаряд. Семья переехала в Москву. Здесь Манижа поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано. Через год она решила заниматься вокалом с частными педагогами. Позже она прошла прослушивания в хоре, но была принята во второй состав на второй голос. Это задело ее амбиции, и она ушла из хора.

С 12 лет стала участвовать в различных конкурсах и фестивалях, успехи в которых стали стремительно развивать карьеру молодой певицы. В 14 лет получила российское гражданство. Окончила факультет психологии в Российском государственном гуманитарном университете в Москве.

Манижа не только исполняет песни, но и пишет их, а также режиссирует музыкальные клипы. В 2021 году она представляла Россию на Евровидении с песней Russian Woman. Голосование проходило в прямом эфире Первого канала. В финале конкурса в Роттердаме Манижа заняла 9-е место.

Что известно о возвращении Манижи в Россию

Telegram-канал Mash сообщает, что Манижа после возвращения в РФ берет за свои выступления примерно 1,6 млн рублей. При этом, как пишет источник, певица продолжает выступать на корпоративах за границей.

По информации канала, в ее райдер входят молоко, вода, соки, батончики без сахара и рыбная нарезка. При этом певица намерена окончательно остаться в России, поскольку жизнь в Европе оказалась слишком дорогой. В прошлом году, как говорится в публикации, она уже приезжала в Москву на лечение.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что россияне не должны забывать о скандальных заявлениях певицы Манижи Сангин об СВО после ее возвращения в страну для заработка. По его словам, общественности необходимо организовать резонанс, чтобы напомнить артистке и окружающим о той позиции, которую она занимала ранее.

«Я надеюсь, что общественники помнят многое и в случае с возвращением Манижи в РФ смогут организовать определенный резонанс. Нужно вспомнить о ее позиции [касательно специальной военной операции]. Прошло время, и она вернулась в Россию, решив снова тут зарабатывать. Но людям нужно напомнить, что она говорила о террористах „Крокуса“, об СВО. Если произойдут какие-то точечные события, то хотелось бы верить, что это по ошибке. И со временем все-таки эти события дадут общественный резонанс, который, в свою очередь, напомнит позицию Манижи», — сказал Рудченко.

Какие скандальные высказывания делала Манижа

В 2022 году Манижа в интервью журналистке Ксении Собчак выразила сожаление, что музыка и политика на фоне ситуации в мире оказались тесно связаны. По словам певицы, ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране, а музыкальные лейблы предлагали записать антироссийские композиции. Артистка назвала эти предложения «отвратительными».

Она не поддержала спецоперацию. Манижа вспомнила о своем детстве в Таджикистане, где шла война.

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — объяснила она.

LIFE.ru пишет, что после начала СВО артистка уехала в Таджикистан в знак протеста. Там она через соцсети собирала деньги на помощь украинцам.

«Уже в следующем году — после начала СВО — артистка в знак протеста укатила на родину, в Таджикистан, оттуда через соцсети и видеоплатформы собирала донаты на помощь украинцам через фонд помощи мигрантам в России, зарегистрированном на мать», — говорится в публикации.

Весной 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле», певица записала видеообращение. Она назвала произошедшее «зверской ночью» и выразила сожаление. По ее словам, после трагедии в Красногорске многие таджики сталкиваются с гонениями из-за своей национальности, как и исполнители теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Она добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми.

Позднее певица заявила, что не пыталась оправдать устроивших теракт в «Крокусе». Тогда же она вновь призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана. Однако заявления не остались незамеченными.

В середине апреля 2024-го Telegram-канал Mash писал об «отмене» артистки. Манижа жаловалась, что ее «лишили большой сцены» не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.

