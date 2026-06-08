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08 июня 2026 в 11:39

Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью

В Балаково задержали подозреваемого в краже 520 тысяч рублей из чужой борсетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Балаково сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, совершенную в лифте жилого дома, сообщили в пресс-службе МВД Саратовской области. Обвиняемому мужчине, который перевел украденные деньги себе на счет, грозит до шести лет тюрьмы.

В полицию обратился местный житель с заявлением о краже. По его словам, 2 июня в период с 17:30 по 18:00 неизвестный похитил борсетку, в которой находились 520 тыс. рублей. Заявитель пояснил, что мог выронить ее в лифте, — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее не судимый мужчина, который признался, что нашел борсетку в лифте и, обнаружив в ней крупную сумму, перевел деньги на свой банковский счет. По ходатайству следствия средства арестованы, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в американском штате Нью-Джерси грабители похитили коллекционные карточки Pokemon почти на $50 тыс. (около 3,7 млн рублей). Мужчины проникли в магазин через черный ход, разбили витрину у кассы и скрылись, при этом ограбление заняло около минуты и 13 секунд.

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Балаково
Саратовская область
кражи
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