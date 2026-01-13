Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:50

Правоохранители установили личности еще двух отравившихся газом в Балаково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники правоохранительных органов установили личности еще двух погибших в результате отравления угарным газом в городе Балаково Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, скончались мужчина и женщина — родственники умерших членов семьи.

Да, установили, 1990 года рождения женщина и мужчина 1979 года рождения. Родственники, — сказал источник.

По словам собеседника, семья состояла на учете в органах профилактики. Ее считали неблагополучной.

Трагедия произошла 12 января в доме на улице Академика Жук. Среди погибших также 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое сыновей девяти и четырех лет.

До этого в многоквартирном доме города Дербента обнаружили тела двоих мужчин. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причиной утечки газа могла стать неисправность отопительного котла, установленного в квартире. Городская прокуратура проведет проверку, чтобы убедиться в соблюдении законодательных норм при использовании газового оборудования.

Балаково
смерти
отравления
трагедии
