Ушел из жизни звезда сериала «Доктор Кто» Британский актер из сериала «Доктор Кто» Том Джорджсон умер в возрасте 88 лет

Известный британский актер Том Джорджсон, запомнившийся зрителям по ролям в культовых сериалах телерадиокомпании Би-би-си, скончался в возрасте 88 лет, сообщает газета Daily Mail. Причины смерти артиста не раскрываются.

Джорджсон приобрел широкую известность благодаря ярким эпизодическим образам в таких популярных проектах, как «Доктор Кто», «Чисто английские убийства» и «Пуаро». Также в его фильмографии — сразу несколько значимых работ 80-х и 90-х годов, включая ленты «Парни на обочине» и «Между строк».

В более поздние годы актер продолжал сниматься на телевидении, исполняя характерные роли в современных шоу. Одной из его последних заметных работ стало участие в сериале «Война Фойла».

Ранее в возрасте 73 лет скончался актер Александр Карин. Он знаком многим зрителям по роли в фильме «Эскадрон гусар летучих». Также широкую известность ему принесло участие в таких кинокартинах, как «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Петр Великий».