В МВД предупредили о широком распространении схем вовлечения в преступления

Жертвы дистанционных мошенничеств, включая несовершеннолетних, под влиянием злоумышленников продолжают выполнять их поручения, будучи уверенными, что помогают российским спецслужбам, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ. Такая практика вовлечения потерпевших в преступную деятельность получила в последнее время широкое распространение.

В настоящее время широкое распространение получила практика вовлечения в преступную деятельность самих потерпевших от дистанционных хищений, в том числе несовершеннолетних, которые под влиянием мошенников продолжают выполнять их поручения, будучи уверенными, что оказывают содействие российским спецслужбам, — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что особую опасность для общества представляют многочисленные случаи вовлечения таких граждан в террористическую и диверсионную деятельность внутри России. Там подчеркнули, что сотрудники спецслужб и правоохранители никогда не привлекают граждан к участию в секретных операциях и не звонят им. Также они не используют мессенджеры и не требуют по телефону коды из СМС, паспортные данные, СНИЛС или ИНН.

Ранее пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области предупредила россиян, что с наступлением летнего отпускного периода мошенники активизируются. В ведомстве уточнили, что злоумышленники все чаще применяют туристические темы в своих схемах обмана, а в текущем году для атак на отдыхающих стали активно использовать дипфейк-звонки и изобретать новые способы хищения средств.