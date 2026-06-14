Три операции, алкоголизм, четыре брака: как живет актер Алексей Нилов

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Нилов прославился благодаря роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». Как сложилась личная жизнь актера, чем он занимается сейчас?

Чем известен Алексей Нилов

Алексей Нилов родился 31 января 1964 года в Ленинграде. Его отец, Геннадий Нилов, тоже был актером и стал известен благодаря роли физика Степана Сундукова в фильме «Три плюс два».

В 1985 году Алексей завершил обучение на актерском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Его наставником был известный педагог Рубен Агамирзян.

Проходил службу в Советской Армии в Чернигове. Там освоил профессию минера-подрывника. В 1986 году, будучи на службе, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За это получил звание ликвидатора I степени. В 2014 году, в возрасте пятидесяти лет, досрочно вышел на пенсию.

В конце 1980-х, помимо работы в театре «Студия-87», он подрабатывал дворником, стропальщиком и рекламным агентом, а также занимался менеджментом по работе с клиентами.

Актер дебютировал на экране в четыре года. Это была сказка «Снегурочка» (1968), снятая его двоюродным дедушкой Павлом Кадочниковым. В фильме также участвовал Нилов-старший.

Первую значимую роль артист получил в боевике «Меченые» (1991). Режиссер Вячеслав Сорокин доверил ему Максима — борца с мафией.

Настоящую популярность актеру принесла роль капитана милиции Андрея Ларина в телесериалах «Улицы разбитых фонарей» (1997–2004, 1–5 сезоны) и «Опера. Хроники убойного отдела».

Недавно Нилов в беседе с NEWS.ru напомнил, что артисты «Улиц разбитых фонарей» достаточно зрелые люди по возрасту. Он добавил, что высокая занятость мешает ему и коллегам по культовой ленте часто видеться.

«С Настей [Мельниковой] чаще видимся, потому что она дружит с моей женой и мы все проживаем в Санкт-Петербурге. Миша Трухин в Москве живет — не видимся годами, [Сергей] Селин мотается по съемкам — тоже не встречаемся», — отметил заслуженный артист России.

Как сложилась личная жизнь Нилова, что известно о его здоровье

Нилов был женат несколько раз, включая официальные и неофициальные браки. Уже два десятка лет актер живет с четвертой женой Еленой. Он рассказывал, что жена сильно повлияла на него в положительном ключе.

«20 лет разбираемся, почему нам удается сохранять отношения. Может быть, потому что она не актриса, не музыкант, но при этом очень творческий человек. Человек, который меня любит и которого люблю я», — сказал актер, выразив признательность жене за то, что она терпела его непростой характер и публичность.

Первой женой актера стала его однокурсница по ЛГИТМиКу, актриса Анна Замотаева. У них родилась дочь Елизавета Нилова, которая сейчас служит в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Он был в отношениях с Сусанной Цирюк. Они познакомились в Минске, где девушка выросла. Пара прожила вместе семь лет, и у них родился сын Дмитрий.

Вторая супруга — Юлия Михайлова, артистка. Они встретились на площадке фильма «Проклятие Дюран», вышедшего в 1993 году. Их союз длился семь лет, супруги обвенчались, но детей у них не было.

Его третьей супругой стала Ирина Климова. В браке родился сын Никита, появившийся на свет 18 марта 2003 года в Москве. Спустя пять месяцев после этого события Нилов покинул семью и переехал в Санкт-Петербург. Официально их брак был расторгнут 21 сентября 2004 года.

Недавно актер перенес три операции на бедрах и коленях. Благодаря работе хирургов и реабилитологов его состояние улучшилось, но проблемы с опорно-двигательным аппаратом все еще дают о себе знать. Нилов испытывает сильные боли, из-за чего вынужден принимать обезболивающие.

«Есть обезболивающие. Если после завтрака принять много обезболивающих, не натощак, то можно ходить и улыбаться», — признался Алексей.

При этом Нилов уверен, что после его прошлого никакие таблетки навредить не смогут: «Я думаю, что если мы не испортили желудки в девяностых, то вряд ли что-то нас сломает».

Что Нилов говорил об алкоголизме

Алексей Нилов признавался в алкогольной зависимости. По некоторым данным, из-за злоупотребления спиртным он трижды едва не умер. Но в одном из интервью актер опроверг эту информацию и сообщил, что только один из упомянутых случаев был реальным. В 2000 году Нилов действительно потерял сознание и попал в больницу. Остальные два инцидента, по его словам, выдумали журналисты.

Нилов признался, что когда-то алкоголь для него многое значил.

«Когда трезвый — меня надо было пинать [чтобы играл], мне вообще ничего не хотелось. Как только я выпивал стакан, я сразу начинал общаться, делать добро, ходить играть, обсуждать, репетировать, работать и так далее. Сейчас я не пью, поэтому работать мне все сложнее и сложнее. Алкоголь — это очень тонкая вещь. Я все это попробовал за всю свою жизнь, и сейчас мне интересен вот сам дистиллят и те мысли позитивные, которые у меня рождаются в связи с употреблением», — рассказал Нилов.

Читайте также:

Обвинения в алкоголизме, мнение об СВО, разводы: где сейчас Ксенофонтова

Отказ от алкоголя, многомиллионные долги, ислам: как живет Сергей Романович

Спасение в Израиле, исчезновение брата, слова об СВО: как живет Хазанов