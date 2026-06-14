В Женеве заколотили фанерой десятки витрин В Женеве заколотили фанерой бутики в ожидании беспорядков на саммите G7

Женева готовится к массовым беспорядкам перед 51-м саммитом «Большой семерки» (G7), сообщил Телеграм-канал SHOT. Жители швейцарского города заколотили фанерой элитные бутики и банки.

Фанерой закрыли витрины десятков заведений, включая бутики Cartier и Dior, а также банки и магазины одежды. Общая площадь установленных деревянных панелей составила 2 тыс. кв. м.

Власти призвали жителей не выходить на улицы в воскресенье, 14 июня: в этот день ожидается масштабная акция протеста с участием 50 тыс. митингующих. На усиление безопасности во время саммита город выделит свыше $25 млн и мобилизует более 4 тыс. полицейских.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп мог встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки». По данным источника, двусторонняя встреча между ними в официальном графике не значится.

До этого стало известно, что беспорядки, вспыхнувшие ранее во Франции после победы футбольного клуба ПСЖ, привели к массовым задержаниям. По всей стране в связи с этим задержали минимум 326 человек.