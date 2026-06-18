Президент Украины Владимир Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАКСе. По его словам, это нужно было, чтобы отвлечь внимание от чудовищных преступлений Киева и обвинить Россию.

Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того, чтобы еще раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений, — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с попаданием ракеты в Киево-Печерскую лавру стал прямым следствием поставок Западом неисправных вооружений, которые затем наносят удары по украинским гражданам. Кроме того, в оборонном ведомстве России уточнили, что комплекс зданий монастыря был поражен в ночь на 15 июня ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

При этом пресс-служба постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО подтвердила строгое соблюдение обязательств по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта. Реакция последовала после сообщения о якобы атаке на комплекс зданий Киево-Печерской лавры.