Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 10:49

Володин обвинил Зеленского в поджоге лавры

Володин: Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру для отвода внимания

Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАКСе. По его словам, это нужно было, чтобы отвлечь внимание от чудовищных преступлений Киева и обвинить Россию.

Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того, чтобы еще раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений, — написал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с попаданием ракеты в Киево-Печерскую лавру стал прямым следствием поставок Западом неисправных вооружений, которые затем наносят удары по украинским гражданам. Кроме того, в оборонном ведомстве России уточнили, что комплекс зданий монастыря был поражен в ночь на 15 июня ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

При этом пресс-служба постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО подтвердила строгое соблюдение обязательств по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта. Реакция последовала после сообщения о якобы атаке на комплекс зданий Киево-Печерской лавры.

Владимир Зеленский
Вячеслав Володин
G7
Киев
Власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка пострадала при детонации взрывателя от гранаты под Липецком
Минск ждет ответа от Киева по по ситуации с ударом по автобусу
Американист оценил риск новых санкций США против России после саммита G7
Врачи спасли пациентку пластической клиники в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
«Создают проблемы»: Кобяков о попытках США раздробить экономику Евразии
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.