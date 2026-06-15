В Минобороны раскрыли подробности удара ВСУ по Киево-Печерской лавре

В Минобороны раскрыли подробности удара ВСУ по Киево-Печерской лавре МО: комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ЗРК Patriot

Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, одной из причин некорректной работы системы Patriot могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности.

По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской лавре в украинской столице вспыхнул пожар. Подробности происшествия и причины не раскрывались.

Утром 15 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.