В главной православной святыне Украины вспыхнул пожар

В Киево-Печерской Лавре в украинской столице вспыхнул пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко. На данный момент подробности о происшествии и причины возгорания не стали достоянием общественности. Киево-Печерская лавра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из первых монастырей Киевской Руси.

Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора, — уточнил градоначальник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с резкой критикой религиозной политики Киева. Он выразил возмущение действиями властей в отношении Киево-Печерской лавры, где началась «инвентаризация» мощей святых.

До этого конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила о планах обратиться к Ватикану в связи с сообщениями о захвате храмов и преследовании православных верующих на Украине. Она сообщила, что получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины видеообращение с просьбой о помощи и защите.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук между тем отметил, что президент Украины Владимир Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний.