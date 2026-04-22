22 апреля 2026 в 12:31

Лавров заявил о расцвете сатанизма на Западе и Украине

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой религиозной политики Киева и выразил возмущение действиями украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры, где в прошлом году началась «инвентаризация» мощей святых. По мнению министра, западные страны не только игнорируют притеснение верующих, но и фактически поощряют расцвет сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РИА Новости.

За этой бюрократической формулировкой украинского Министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм,подчеркнул Лавров.

Он отметил, что подобные процессы вызывают гнев у миллионов православных христиан по всему миру. В завершение министр добавил, что Россия продолжит защищать интересы верующих и противостоять агрессивному насаждению чуждых идеологий.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сравнил британского принца Эндрю и его окружение с сатанистами. Свое утверждение он подкрепил ссылкой на материалы следствия, в которых описываются шокирующие эпизоды насилия над детьми.

