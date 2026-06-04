ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 01:58

Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь

Развожаев сообщил о более чем 20 сбитых БПЛА над Севастополем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев, в городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана, — написал Развожаев.

По предварительной информации, над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом уничтожено более 20 БПЛА. Также сообщается о падении обломков дрона в одном из СНТ на Северной стороне и повреждении фасада частного дома в селе Фруктовое.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.

Кроме того, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
беспилотники
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.