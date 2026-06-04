Развожаев сообщил о массированной атаке на Севастополь Развожаев сообщил о более чем 20 сбитых БПЛА над Севастополем

В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев, в городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана, — написал Развожаев.

По предварительной информации, над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом уничтожено более 20 БПЛА. Также сообщается о падении обломков дрона в одном из СНТ на Северной стороне и повреждении фасада частного дома в селе Фруктовое.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия». Атака произошла вблизи школы.

До этого стало известно, что один человек пострадал при атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино. Мужчину доставили в больницу с акубаротравмой. В результате взрыва автобус полностью сгорел, также повреждения получил легковой автомобиль.

Кроме того, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.