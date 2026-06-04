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04 июня 2026 в 02:26

В Германии заговорили о возвращении автоконцернов в Россию

В АдГ заявили об интересе немецкого автопрома к рынку России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Возвращение на российский рынок может представлять значительный интерес для немецких автопроизводителей, передает ТАСС. Такое мнение на полях ПМЭФ высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

Это, безусловно, представляло бы интерес с точки зрения ведения бизнеса. Открытие рынка также было бы важным, потому что мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции, — заявил Фронмайер.

Политику задали вопрос о перспективах восстановления контактов между немецкими автоконцернами и российскими партнерами. Он отметил, что такой сценарий был бы выгоден с точки зрения бизнеса и конкуренции на рынке.

Ранее руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что среди преимуществ нового автомобиля Lada Azimut — панорамная крыша и обогрев боковых стекол, которые представляют собой новинку для российского рынка. По его словам, автомобиль также получит шесть подушек безопасности.

До этого АвтоВАЗ представил гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». В прошлом году компания выпустила эту машину в бежевом цвете под названием «Гоби». Спортивные машины получили названия Iskra Cup и Vesta TCR.

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