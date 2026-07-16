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16 июля 2026 в 11:22

Немецкий автопром оказался на грани краха

Продажи трех крупнейших автоконцернов ФРГ упали во втором квартале 2026 года

Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press
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Глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику, Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%, сообщает «Российская газета». Наиболее критическое падение зафиксировано на китайском рынке, где реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь сократилась не менее чем на 30%.

По мнению экспертов, проблемы рынка обусловлены жесткой конкуренцией со стороны местных производителей, которые пользуются активной государственной поддержкой и часто удерживают ценовые ориентиры на крайне низком уровне. Дополнительным усугубляющим фактором выступает затяжная стагнация крупнейшего мирового автомобильного рынка. Ставка немецких концернов на электромобили пока не дала желаемого результата.

На фоне общей тенденции к спаду выделяется позитивная динамика Stellantis. Объемы отгрузок компании во втором квартале увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 1,6 млн единиц. Успех компании частично объясняют тем, что в ее модельном ряду сохраняются автомобили с двигателями внутреннего сгорания, и последовательное продвижение этой стратегии.

Ранее глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил сформировать рабочую группу с участием властей Германии, бизнеса и профсоюзов для выработки решений по выходу из кризиса автопрома. Он отметил, что отрасль нуждается в срочных мерах для сохранения производства и рабочих мест. Ситуация в немецком автопроме в последние месяцы заметно ухудшилась.

Европа
Германия
автопром
автопроизводители
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