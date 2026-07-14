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14 июля 2026 в 12:31

Стало известно, позовут ли дизайнера BMW X5 и X6 в российский автопром

Mash: российские автоконцерны не планируют нанимать дизайнера BMW Леклерка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Отечественные автоконцерны пока не планируют приглашать на работу дизайнера BMW X5 и X6 Пьера Леклерка, который накануне получил российское гражданство, пишет Telegram-канал Mash. Представители «АвтоВАЗа», «ГАЗа», «КамАЗа» и «Москвича» заявили, что не приглашали бельгийского специалиста и не слышали о его возможном переезде в Россию. По их словам, специально привлекать Леклерка к работе в компаниях пока не планируют, несмотря на получение им гражданства России.

Леклерк 13 лет работал в BMW, где участвовал в создании дизайна моделей X5 и X6. Позже он перешел в китайскую Great Wall Motors, где занимался разработкой автомобилей Haval и Wey, затем работал в Kia Motors и занимал должность главного дизайнера Citroën. Накануне специалист получил российское гражданство по указу президента России.

Ранее сообщалось, что китайский автоконцерн BYD строит в венгерском городе Сегед свой первый завод в Европе. Уточняется, что запуск производства электромобилей на предприятии запланирован на конец 2026 года.

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