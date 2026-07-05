Bosch потребовала власти принять меры из-за угрозы краха автопрома ФРГ

Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил сформировать рабочую группу с участием властей Германии, бизнеса и профсоюзов для выработки решений по выходу из кризиса автопрома, передает Spiegel. Он отметил, что отрасль нуждается в срочных мерах для сохранения производства и рабочих мест.

Как пишет источник, ситуация в немецком автопроме в последние месяцы заметно ухудшилась. Десятки тысяч работников Mercedes-Benz вышли на протесты против сокращения тарифных выплат, Volkswagen готовит программу жесткой экономии, включая планы по закрытию четырех заводов в Германии. BMW объявила о намерении сократить до пяти тысяч рабочих мест и снизила прогноз прибыли. Bosch также сообщил о первом убытке со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Часть автопроизводителей предложила увеличить рабочую неделю без повышения оплаты труда, что вызвало резкую реакцию профсоюза IG Metall. Там назвали происходящее «сговором и грязной игрой» и пообещали «жаркую осень» и жесткое сопротивление любым попыткам ухудшить условия работников.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что не только Volkswagen переживает кризис, но и вообще вся промышленность Германии. Он также указал на демографические проблемы , вызванные стремительным старением населения.