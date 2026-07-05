Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 20:56

Bosch потребовала власти принять меры из-за угрозы краха автопрома ФРГ

Глава Bosch Mobility потребовал создать спецгруппу из-за кризиса автопрома ФРГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил сформировать рабочую группу с участием властей Германии, бизнеса и профсоюзов для выработки решений по выходу из кризиса автопрома, передает Spiegel. Он отметил, что отрасль нуждается в срочных мерах для сохранения производства и рабочих мест.

Как пишет источник, ситуация в немецком автопроме в последние месяцы заметно ухудшилась. Десятки тысяч работников Mercedes-Benz вышли на протесты против сокращения тарифных выплат, Volkswagen готовит программу жесткой экономии, включая планы по закрытию четырех заводов в Германии. BMW объявила о намерении сократить до пяти тысяч рабочих мест и снизила прогноз прибыли. Bosch также сообщил о первом убытке со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Часть автопроизводителей предложила увеличить рабочую неделю без повышения оплаты труда, что вызвало резкую реакцию профсоюза IG Metall. Там назвали происходящее «сговором и грязной игрой» и пообещали «жаркую осень» и жесткое сопротивление любым попыткам ухудшить условия работников.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что не только Volkswagen переживает кризис, но и вообще вся промышленность Германии. Он также указал на демографические проблемы , вызванные стремительным старением населения.

Европа
Германия
Bosch
BMW
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.