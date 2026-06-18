Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 13:57

Политолог предположил, как кризис Volkswagen отразится на экономике ФРГ

Политолог Рар: кризис Volkswagen может ускорить деиндустриализацию Германии

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кризис в секторе автомобильной промышленности и в частности в концерне Volkswagen может ускорить процесс деиндустриализации в Германии, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что экономика ФРГ, помимо этого, страдает от устаревания населения и безработицы в связи с массовыми сокращениями.

Не только Volkswagen переживает критические времена, не только автопром, но и вообще немецкая промышленность. И хотя газеты это не пишут, но Германия большими шагами идет в сторону деиндустриализации. Пока что обвала в немецкой экономике нет, потому что есть сектор сервиса. Он еще пока работает. Деньги есть, налоги платят, но все это большими темпами ухудшается. Главный фактор — это старое население. Специалисты, которые еще умели работать, уходят на пенсию. Есть нехватка рабочей силы с одной стороны, а с другой — людям в Германии грозит массовое увольнение, — высказался Рар.

По его мнению, немецкая промышленность слишком дорогостоящая, а сами местные бизнесмены чрезмерно самоуверенны. Это отчасти привело к тому, что ФРГ начали обгонять страны из Азии. Сейчас немало фирм из Германии уходят в Китай или Америку, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что существование автоконцерна Volkswagen может оказаться под угрозой. Шесть из девяти опрошенных руководителей крупнейшего автопроизводителя Европы оценили положение дел как критическое для дальнейшего функционирования предприятия.

Европа
Германия
Экономика
автоконцерны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, чем Россия делится со странами АСЕАН
Захарова объяснила уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС
В Госдуме ответили на слова Зеленского об ударах по Москве
Погода в Москве в пятницу, 19 июня: потепление до +20 и грозовые тучи
Сати Казанова рассказала об отношениях с экс-участницами «Фабрики»
Путин рассказал, как мир на Ближнем Востоке повлияет на рынки энергетики
«Кощунственная акция»: Ереван получил ноту протеста из-за мемориала в Гюмри
Иранский журналист предрек возможные провокации на ЧМ-2026 со стороны США
Путин назвал число россиян, посетивших курорты стран Юго-Восточной Азии
Стало известно, что Россия планирует экспортировать в страны АСЕАН
Шурыгина попалась на порно и хотела бежать из России? Новые детали скандала
Стало известно, сколько грозит сценаристу «Счастливы вместе» за убийство
«Хорошие возможности»: Путин призвал ломать торговые барьеры в АСЕАН
Демограф оценил прогноз сокращения мирового населения вдвое к 2064 году
Политолог ответил, в каком году может начаться битва за арктический регион
Муромца осудили на 17 лет за поджог авто по заданию ВСУ
«Началась паника»: самолет с россиянами не долетел из Касабланки до Москвы
Лукашенко заявил, что «война идет за забором Белоруссии»
В Подмосковье прошел черный дождь
«Строгая была»: Астахов о матери Хворостовского
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.