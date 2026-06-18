Политолог предположил, как кризис Volkswagen отразится на экономике ФРГ

Кризис в секторе автомобильной промышленности и в частности в концерне Volkswagen может ускорить процесс деиндустриализации в Германии, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что экономика ФРГ, помимо этого, страдает от устаревания населения и безработицы в связи с массовыми сокращениями.

Не только Volkswagen переживает критические времена, не только автопром, но и вообще немецкая промышленность. И хотя газеты это не пишут, но Германия большими шагами идет в сторону деиндустриализации. Пока что обвала в немецкой экономике нет, потому что есть сектор сервиса. Он еще пока работает. Деньги есть, налоги платят, но все это большими темпами ухудшается. Главный фактор — это старое население. Специалисты, которые еще умели работать, уходят на пенсию. Есть нехватка рабочей силы с одной стороны, а с другой — людям в Германии грозит массовое увольнение, — высказался Рар.

По его мнению, немецкая промышленность слишком дорогостоящая, а сами местные бизнесмены чрезмерно самоуверенны. Это отчасти привело к тому, что ФРГ начали обгонять страны из Азии. Сейчас немало фирм из Германии уходят в Китай или Америку, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что существование автоконцерна Volkswagen может оказаться под угрозой. Шесть из девяти опрошенных руководителей крупнейшего автопроизводителя Европы оценили положение дел как критическое для дальнейшего функционирования предприятия.