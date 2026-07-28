Эксперт призвал не ждать реакции ООН на преступления Украины Военный эксперт Рожин призвал не ждать реакции ООН на провокации Украины

Ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана не стоит, заявил ИС «Вести» военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, международное право в его привычном понимании сейчас фактически перестало работать, а часть международных институций сейчас используется Западом для попыток легитимизации каких-то своих действий.

Я бы не стал этого ожидать, международное право в его привычном понимании сейчас мертво. Такие структуры, как ООН и МАГАТЭ, являются инструментами Запада, — сказал он.

Ранее в Кремле констатировали, что террористическая активность Киева продолжает расширяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Украина наносила удары по ФРГ, подорвав «Северные потоки», Казахстану и его инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и судну Ирана.

До этого советник премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании боевиков, которые, по версии властей, действовали в интересах Украины. Аль-Абуди заявил, что одна из разведывательных групп, занимавшаяся анализом данных, пришла к выводу о наличии украинского следа.