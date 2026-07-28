Ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана не стоит, заявил ИС «Вести» военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, международное право в его привычном понимании сейчас фактически перестало работать, а часть международных институций сейчас используется Западом для попыток легитимизации каких-то своих действий.
Я бы не стал этого ожидать, международное право в его привычном понимании сейчас мертво. Такие структуры, как ООН и МАГАТЭ, являются инструментами Запада, — сказал он.
Ранее в Кремле констатировали, что террористическая активность Киева продолжает расширяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Украина наносила удары по ФРГ, подорвав «Северные потоки», Казахстану и его инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и судну Ирана.
До этого советник премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании боевиков, которые, по версии властей, действовали в интересах Украины. Аль-Абуди заявил, что одна из разведывательных групп, занимавшаяся анализом данных, пришла к выводу о наличии украинского следа.