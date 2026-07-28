В Кремле заявили о расширении Украиной конфликта на Ирак

В Кремле заявили о расширении Украиной конфликта на Ирак Песков: география террористической активности Украины распространилась на Ирак

Террористическая активность Киева продолжает расширяться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференс-колла, говоря об участии ВСУ в дестабилизации Ирака. Он также напомнил, что Украина наносила удары по ФРГ, подорвав «Северные потоки», Казахстану и его инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и судну Ирана. Трансляция выступления доступна на сайте Кремля в МАКСе.

География террористической активности киевского режима расширяется, это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции, — отметил Песков.

До этого советник премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касем аль-Абуди заявил о задержании боевиков, которые, по версии властей, действовали в интересах Украины. Аль-Абуди заявил, что одна из разведывательных групп, занимавшаяся анализом данных, пришла к выводу о наличии украинского следа.

Ранее пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявлял, что Иран ответит «нахлебнику в Киеве» за совершенную атаку. По словам дипломата, он сообщил об этом в ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову.