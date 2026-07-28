На Москву обрушится град с ветром В Москве вечером 28 июля ожидается сильный дождь с градом и ветром до 20 м/с

Москвичей в ближайшие часы вторника, 28 июля, ожидает резкое ухудшение погодных условий с очень сильным дождем, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщило городское хозяйство столицы в своем Telegram-канале. Непогода преимущественно затронет Троицкий и Новомосковский административные округа.

По уточненному прогнозу синоптиков, опасные метеорологические явления сохранятся до 21:00 28 июля. Ранее предупреждение касалось только ливневого дождя и грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Городские службы призывают жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать автомобили в непосредственной близости от них во избежание повреждений от падающих веток.

Ранее региональное управление МЧС предупредило о надвигающихся на Московскую область ливнях, грозах и порывах ветра до 17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе до утра 29 июля, в связи с чем спасатели рекомендуют гражданам соблюдать максимальную осторожность.