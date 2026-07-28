Мотоциклист сбил семилетнюю девочку и скрылся

В Тихорецке Краснодарского края мотоциклист сбил семилетнюю девочку во время гонок на площади и скрылся с места происшествия, сообщает администрация Тихорецкого района на платформе МАКС. Ребенок получил травмы, а полиция начала розыск скрывшегося водителя.

Инцидент произошел 27 июля на площади Жукова, где дети катались на велосипедах и электромобилях. Два мотоциклиста проехали между ними на высокой скорости. Один из них сумел объехать детей, но второй допустил наезд на юную велосипедистку. Местная администрация выложила видео, на котором запечатлено происшествие.

Нарушитель правил дорожного движения не стал останавливаться для оказания помощи или оформления аварии. Он покинул место ДТП, после чего правоохранительные органы начали поисковые мероприятия для установления его личности и задержания.

Ранее сообщалось, что в Иркутске водитель иномарки сбил двух мальчиков и скрылся с места происшествия. Дети перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в больницу.