Мощное землетрясение в Японии вызвало более сотни афтершоков В Японии после мощного землетрясения произошли 113 сейсмических толчков

После землетрясения магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано 113 афтершоков, свидетельствуют данные национального метеорологического управления. Повторные сейсмические толчки с магнитудой от 1,9 до 6,1 зафиксировали к 00:22 по местному времени (18:22 мск).

До этого на острове Кюсю выпустили экстренное предупреждение о повторных мощных толчках. Жителям рекомендовали принять меры безопасности. Кроме того, на побережье заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

Премьер-министр островного государства Санаэ Такаити сообщила, что в ходе землетрясения пострадали минимум 50 человек. Всех их госпитализировали. По ее словам, природное явление вызвало пожары на Кюсю.

Ранее посольство России в Японии сообщало, что обращений от российских граждан после мощного землетрясения не поступало. Дипломаты продолжают отслеживать происходящее в регионе и остаются на связи. Из-за высокого риска сейсмической активности власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.