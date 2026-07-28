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28 июля 2026 в 13:31

В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне от землетрясения на Кюсю

Посольство РФ: обращений от россиян из-за землетрясения в Японии не поступало

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Обращений от российских граждан после мощного землетрясения на японском острове Кюсю пока не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в Японии. Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы днем во вторник в районе префектуры Кумамото на юго-западе страны.

Обращений пока не поступало, — отметили в диппредставительстве.

Из-за высокого риска сейсмической активности власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Точные данные о возможных пострадавших и масштабных разрушениях на данный момент не поступали.

Для оперативного реагирования и контроля над ситуацией японское правительство уже сформировало специальный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Дипломаты продолжают отслеживать происходящее в регионе и остаются на связи. Экстренные службы Японии приступили к проверке инфраструктуры на предмет повреждений.

Ранее стало известно, что более 50 человек получили ранения в ходе мощного землетрясения на Кюсю, что следует из данных медицинского центра Яцусиро в городе Хикава. Всех их госпитализировали.

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