Два пенсионера погибли под колесами BMW X5 Водитель BMW X5 насмерть сбил пенсионеров 74 и 80 лет на переходе в Крыму

Два пожилых человека погибли под колесами BMW X5 на пешеходном переходе в Крыму, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в МАКСе. Смертельное ДТП произошло на трассе Ленино — Мысовое в районе села Семеновка. Пешеходы получили травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X5, двигаясь на автодороге Ленино — Мысово в районе села Семеновка, совершил наезд на двух пешеходов 74 и 80 лет, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

Ранее в Иркутске водитель сбил двух школьников и сбежал с места аварии. Пострадавшими оказались два мальчика семи и восьми лет, которых доставили в больницу. Как пояснили в ГУ МВД, дети перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

До этого в Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП на Московском проспекте. Сообщалось, что 18-летний юноша влетел в остановку общественного транспорта, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.