Президент России Владимир Путин озвучил судьбу Украины после окончания СВО. По его словам, после объявления России врагом Киев потеряет часть регионов, которые отойдут к Польше, Румынии и Венгрии. Каких территорий может лишиться Украина?

«Все встанет на свои места»

26 июля 2026 года, выступая перед военными моряками, Владимир Путин сделал заявление, которое мгновенно разошлось на цитаты в мировых СМИ. Он озвучил печальную судьбу западных областей Украины.

«Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало. Рано или поздно — не завтра, может быть, не послезавтра. Год-два, 10, 15 лет. Но все исторически встанет на свои места», — заверил он.

Президент России назвал эти регионы «подарком Сталина» Украине и напомнил, что Москва долгое время была «единственным гарантом территориальной целостности» соседнего государства. Однако, по его словам, Киев сам отказался от этого статуса, объявив Россию врагом, а русских — «нетитульной нацией».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Враг будет разбит, и победа будет за Россией», — пообещал Владимир Путин, выразив уверенность, что наша Родина останется в безопасности.

Практически сразу после выступления Путина заявление прокомментировали в Варшаве. Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заверил, что Польша не имеет территориальных претензий к Украине и полностью поддерживает ее суверенитет.

«Забудьте слово „Украина“»

Слова российского президента перекликаются с известным пророчеством покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В эфире 2021 года он сказал: «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины».

В январе 2022-го он призвал Владимира Зеленского «упаковывать чемоданы», добавив: «Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии».

Жириновский даже перечислял конкретные регионы. В 2014 году в своем выступлении он напрямую предложил Польше, Румынии и Венгрии забрать под свой контроль западные области Украины.

«Пришло время не только русские земли вернуть под русский флаг, что естественно, но и западные земли Украины <...> вернуть Польше, Венгрии и Румынии. Это были польские земли — Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно. Закарпатская область — это венгры. И, конечно, Черновцы», — пояснил политик.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Таким образом, по замыслу Жириновского, Польша могла бы получить пять областей: Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую. Венгрия — Закарпатскую область, а Румыния — Черновицкую.

При этом восточные земли Украины, по словам депутата, должны отойти России. Оставшаяся центральная часть страны, по его выражению, и является «исконной Украиной». В ее состав он включал Чернигов, Хмельницкий, Полтаву, Винницу, Кировоград, Кременчуг и Киев.

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