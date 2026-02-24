Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не дожил до момента, когда его политические пророчества начали сбываться с пугающей точностью. Он ушел из жизни в 2022 году. Какие подробности известны, что политик предрек Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому?

Пророчество о «последнем президенте»

Самое цитируемое и одновременно самое мрачное предсказание Владимира Жириновского касается не просто судьбы Владимира Зеленского, а существования украинской государственности как таковой.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — эти слова политик произнес задолго до начала спецоперации.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который лично слышал это высказывание, подтвердил его подлинность. По его словам, Жириновский обладал удивительной способностью видеть то, что оставалось скрытым для других.

В апреле 2025 года дочь политика Анастасия Боцан-Харченко в интервью KP.RU уточнила позицию отца: «Владимир Вольфович заявлял, что Зеленский будет последним президентом Украины, что судьба ее будет решаться совершенно на другом уровне — Москвой и Вашингтоном. Мы сейчас являемся свидетелями этого процесса».

При этом она добавила, что Жириновский был не мистиком, а гениальным аналитиком. И делал он не предсказания, а совершенно четкие прогнозы. В частности, был убежден: будущее Украины зависит не от того, кто сидит в Киеве, а от тех, у кого в руках реальная сила. Позже в эфире телеканала «Россия 1» Жириновский назвал Зеленского «недалеким демократическим диктатором».

«Именно такие им и нужны. Не обязательно Гитлер, Наполеон, Пиночет… Если бы был умный, он был бы слишком гуманным», — заявил политик.

Пророчество о бегстве Зеленского

В январе 2022 года, за три месяца до смерти и за месяц до начала спецоперации, Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» обратился напрямую к Владимиру Зеленскому с жестким предупреждением.

Он призвал президента Украины «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству из страны. Политик подчеркнул, что вести переговоры с Зеленским бессмысленно.

«Ни на какие уступки мы не должны идти», — заявил он.

По словам Жириновского, катастрофическое положение Украины приведет к ее краху: «Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии».

В сентябре 2019 года, когда Зеленский только начинал свою президентскую кампанию, Жириновский в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» предрек Украине начало «жуткого разрушения». Поводом стало снятие депутатской неприкосновенности с народных избранников Верховной рады.

«Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь!» — предупредил Жириновский.

Пророчество о том, что Зеленский похоронит ЕС

В 2025 году депутат от ЛДПР Борис Чернышов обнародовал записку Владимира Жириновского от 2017 года, в которой основатель партии предсказал скорый крах Евросоюза.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — предрек политик.

По словам Чернышова, «если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС». Парламентарий пояснил, что опубликовал этот документ в связи с драматической ситуацией, в которую Зеленский день ото дня все глубже погружает Украину.

