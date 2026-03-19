В Подмосковье будут продвигать региональные бренды

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
В Подмосковье будут продвигать региональные бренды и развивать креативную индустрию. За 2025 год выручка таких предприятий достигла 350 млрд рублей. Как отмечают местные власти, индустрия показывает ускоренный рост. О ситуации в креативной индустрии и о перспективах развития отрасли региональные власти поговорили с бизнесом на заседании Координационного совета по развитию креативных индустрий в Подмосковье.

«Сегодня креативная индустрия — это не только быстрорастущий сектор экономики, но и национальная культурная ценность. В основе идей креативного бизнеса закладываются наши исторические ценности, поэтому развитие этого сектора — это сохранение и продвижение культурного кода страны. Важно, что сегодня мы видим рост интереса к креативной продукции со стороны потребителей. Выручка подмосковных предприятий креативной индустрии в прошлом году составила 350 млрд рублей. Сегодня в этом секторе заняты более 60 тыс. организаций (7 тыс. юрлиц, 27,5 тыс. ИП и более 25,5 тыс. самозанятых)», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которая провела заседание Координационного совета.

Зиновьева подчеркнула, что в регионе заметны пять ключевых направлений в креативной индустрии. Среди них народные художественные промыслы, компьютерные игры, кино и видео, мода и гастрономический сектор.

«Московская область сегодня входит в топ-3 российских регионов по развитию креативной сферы. Мы создаем условия для развития современных, актуальных брендов с историческими ценностями. Наша задача — сформировать полноценную креативную экономику, где бизнес чувствует себя защищенным и видит перспективы», — уточнила Зиновьева.

В рамках Координационного совета в Доме правительства Московской области была организована выставка подмосковных брендов. В ходе выставки компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) объявила о запуске «Платформы роста» в Подмосковье. Это комплексная программа поддержки для предпринимателей. Проект, запущенный в декабре 2024 года компанией Wildberries & Russ и Агентством стратегических инициатив (АСИ), станет одним из инструментов поддержки развития креативной экономики в Подмосковье.

«Московская область стала 41-м регионом в „Платформе роста“. К проекту уже присоединились более 50 подмосковных компаний. За счет программы предприниматели Подмосковья получат доступ к инструментам для продвижения от компании РВБ. Участие в проекте откроет дополнительные возможности для масштабирования, укрепления позиций на рынке и устойчивого развития бизнеса. Уверена, что уже совсем скоро мы увидим бренды из Московской области не только на федеральном уровне, но и за пределами нашей страны», — рассказала руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.

