Ловля плотвы и леща впроводку с лодки в мае: оснастка, прикормка, места

Ловля плотвы и леща впроводку с лодки в мае: снасти, прикормка, места

Ловля плотвы и леща впроводку с лодки в мае: оснастка, прикормка, места

Последний месяц весны — любимое время для многих поклонников поплавочной удочки. Опытные рыбаки стараются брать отпуск именно в мае, посвящая его планированию выездов: на реку, на озеро, а то и на карасевый пруд, где можно заняться ловлей плотвы впроводку с лодки. В эту пору жирует разная поплавочная рыба, но активность случается короткими вспышками — они совпадают с определенными природными явлениями, к которым опытные рыбаки и привязывают свои выезды.

Май принято делить на два самостоятельных рыбацких сезона: до цветения сирени и после. В первой половине вода в Подмосковье прогрета слабо — от +10°C до +14°C. Рыба активна, но осторожна, выходит кормиться на мелководные бровки и поливы. После цветения сирени температура воды уверенно переваливает за +16–18°C, начинается преднерестовый или посленерестовый жор — в зависимости от вида. Плотва нерестится раньше, в конце апреля — начале мая, лещ позже — ближе к концу второй декады. Именно поэтому майская рыбалка в Подмосковье — это всегда два разных «расклада» на одном и том же водоеме. А с 11 июня, когда нерестовый запрет снимается, начинается по-настоящему горячее время для тех, кто подготовился.

Где искать плотву и леща на майских водоемах Московской области

Вопрос «где искать рыбу в мае в МО» — ключевой для успешного выезда на природу. Ошибиться с местом — значит остаться без поклевки даже с идеальной снастью и прикормкой.

Плотва в конце весны — начале лета выходит на мелководье: глубины от 1,5 м до 3 м у тростника, осоки, прошлогодней травы. Ей нужны тепло и корм — мотыль, планктон, молодые нитчатые водоросли. Перспективные места:

тихие заливы Истринского, Рузского, Можайского водохранилищ;

заросли камыша и рогоза на реках Москва, Клязьма, Нара, Ока в нижнем течении;

мелководные плесы небольших озер Дмитровского и Сергиево-Посадского районов;

закоряженные участки с плавной границей глубин 1,5–2,5 м.

Лещ держится глубже — бровки, переходы с 3 м на 5–6 м, подводные гряды. Именно здесь ловля леща весной на поплавочную снасть дает результат даже без эхолота: достаточно промерить дно и найти перепад глубины. Где искать рыбу в мае в МО тем, кто целенаправленно едет за лещом: ищите русловые бровки на Оке в районе Каширы и Серпухова, глубокие плесы Можайского водохранилища, а также затопленные русла малых рек на Рузском водохранилище.

При ловле плотвы впроводку с лодки рекомендуется вставать на якорь поперек береговой линии — так проводка идет вдоль бровки, а не поперек нее, охватывается больший участок дна, и рыба встречает приманку естественно.

Ловля плотвы и леща впроводку с лодки в мае: оснастка, прикормка, места Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оснастка для ловли впроводку: поплавок, поводок, грузила, крючок

Оснастка для проводки на течении и на стоячей воде строится по разной логике. На течении огрузка сдвигается ближе к крючку — наживка идет первой и не опережает поплавок. На стоячей воде основное грузило ставится в 20–25 см от крючка, подпасок (маленькая дробинка) — в 5–7 см. Это дает плавное, «живое» опускание наживки.

Базовая поплавочная оснастка для майской рыбалки в Подмосковье:

поплавок: скользящий или глухой, огрузка 3–5 г для плотвы, 5–8 г для леща; антенна яркая — оранжевая или желтая, тело вытянутое, «веретено»;

основная леска: 0,16–0,18 мм для плотвы, 0,20–0,22 мм для леща;

поводок: 0,12–0,14 мм длиной 15–20 см для плотвы, 0,16 мм длиной 20–25 см для леща;

крючок: № 12–14 для плотвы (наживка — мотыль, опарыш), № 8–10 для леща (червь, опарыш, бутерброд «мотыль + опарыш»);

подпасок: дробинка 0,1–0,2 г устанавливается в 5–7 см от крючка.

Удилище — болонское или маховое длиной 5–6 м. С лодки длинное маховое удобно: дальний заброс не нужен, достаточно опустить снасть на 3–5 м от борта. Ловля леща весной на поплавочную снасть с болонской удочкой позволяет делать короткую проводку «на снос» — особенно хорошо это работает при легком боковом ветре, когда снасть естественно тянет вдоль бровки.

Где искать плотву и леща на майских водоемах Московской области Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снасть с кормушкой: как совместить прикормку и ловлю

Когда рыба рассеяна по акватории и ее нужно собрать в одну точку, одного поплавка недостаточно. Решение — комбинация: поплавочная снасть плюс кормушка-«метод» или кормушка-«клетка», опущенная на дно рядом с точкой ловли.

Принцип простой: кормушка формирует плотное пятно прикормки на дне, а поплавочная снасть подает наживку прямо в него. Последовательность действий:

Встать на якорь и промерить глубину в нескольких точках — найти бровку или ровное твердое дно. Опустить кормушку на дно рядом с точкой ловли на расстоянии 30–50 см от предполагаемой проводки. Стартовую прикормку закладывать в кормушку каждые 10–15 минут первые полчаса, затем — по необходимости. Поплавочную снасть подавать с небольшим сносом прямо мимо кормушки.

Такая связка особенно эффективна при ловле плотвы впроводку с лодки на водохранилищах — там, где нет течения и рыба рассеяна по площади. Лещ в мае реагирует на регулярную подачу корма: шарики прикормки должны быть небольшими — с теннисный мяч, мягкими, без переувлажнения. Перекормить — значит остановить клев.

Рецепты прикормки для стоячей воды: каши, панировка, ароматизаторы

Прикормка для плотвы и леща на стоячей воде работает по принципу «облако плюс якорь». Легкие пылящие фракции поднимают муть и привлекают рыбу издалека, тяжелые частицы удерживают ее у дна. Два рабочих рецепта, проверенных практикой.

Прикормка для плотвы (на стоячую воду):

панировочные сухари мелкого помола — 500 г;

запаренное пшено — 200 г;

кокосовая стружка — 100 г;

сухое молоко — 50 г;

молотое печенье — 150 г;

ванилин — 1 пакетик (1,5 г);

молотый кориандр — 1 ч. л.

Ловля плотвы и леща впроводку с лодки в мае: снасти, прикормка, места Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смесь увлажняют минимально — прикормка для плотвы и леща на стоячей воде должна быть рыхлой и создавать облако при ударе о поверхность. Кокосовая стружка всплывает и дополнительно привлекает рыбу у поверхности.

Прикормка для леща (на стоячую воду):

вареная перловка или пшеница — 300 г;

жмых подсолнечника (макуха) — 150 г;

молотая конопля — 200 г;

панировочные сухари — 250 г;

вареный горох, слегка размятый, — 100 г;

анис или укроп — несколько капель эссенции или щепотка сухого.

Прикормка для плотвы и леща на стоячей воде в мае не должна быть чрезмерно сладкой — прохладная вода замедляет распространение запаха. Нейтральные и чуть пряные ароматизаторы (анис, конопля, укроп) работают надежнее клубники и ванили, особенно в первой половине сезона.

Техника ловли с лодки впроводку

Ловля плотвы впроводку с лодки — это не просто заброс и ожидание, это активный диалог со снастью и водоемом. Четыре ключевых приема:

Опускание наживки: снасть забрасывается чуть дальше точки кормления, крючку дают опуститься до дна, затем медленно подтягивают к себе — имитируется движение корма по дну. Придержка: при легком ветре или слабом течении поплавок периодически придерживают на долю секунды — наживка приподнимается со дна и провоцирует поклевку. Темп проводки: для плотвы — активнее, с небольшими паузами; для леща — медленно, поплавок едва скользит. Подсечка: у плотвы — быстрая и резкая; у леща — уверенная, без рывка: крупный лещ мнет насадку и берет неспешно.

Если поклевок нет 15–20 минут, нужно менять точку. Майская рыбалка в Подмосковье — это поиск, а не ожидание. Меняйте горизонт ловли, пробуйте разную наживку, двигайтесь вдоль бровки.

Нерестовый запрет на лов рыбы в 2026 году

Впрочем, охладить азарт рыбаков может временный нерестовый запрет — его сроки по различным регионам мы собрали в таблице. Итак, в 2026 году календарь весенне-летних нерестовых запретов в различных федеральных округах установлен в следующих сроках:

Таблица весенне-летних нерестовых запретов по датам Фото: NEWS.ru

Перед поездкой на рыбалку рекомендуем уточнять актуальные правила для вашего региона, включая разрешенные снасти и нормы вылова.

Однако стоит добавить, что лов в нерест на частных водоемах разрешен, если это предусмотрено условиями владельца и правилами конкретного водоема. На изолированных коммерческих водоемах (прудах), находящихся в частной собственности и искусственно зарыбляемых, правила нерестового запрета обычно не действуют.

Ловля леща весной на поплавочную снасть в Подмосковье — занятие, в котором знание водоема и терпение ценятся дороже любого дорогостоящего снаряжения. Где искать рыбу в мае в МО, как грамотно собрать оснастку для проводки на течении и на стоячей воде, что положить в прикормку — теперь все это есть у вас под рукой.

Ранее мы рассказывали, как обустроить уютный ночлег на рыбалке или охоте.