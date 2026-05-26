26 мая 2026 в 09:20

Грибной сезон открыт: что собирать в Подмосковье и что обойти стороной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Майский лес пахнет прелой листвой, прогретой землей и тихой радостью — это знакомо каждому, кто хоть раз выходил на тихую охоту. Подмосковье в конце весны и начале лета щедро: съедобные грибы здесь появляются уже с апреля — мая, а к июню лес буквально накрывают первые волны благородных видов. Если вы думаете, куда поехать в отпуск или на длинные выходные — ответ очевиден: берите корзину — и в лес.

Что растет в мае и июне

Сезон в Подмосковье начинается со сморчков — они выходят первыми, уже в апреле — мае, как только земля прогревается до +8–10°C. За ними подтягиваются маслята, подберезовики и сыроежки. В июне картина становится богаче: в лесу появляются белые грибы, подосиновики, лисички, шампиньоны.

Вот удобная шпаргалка по месяцам.

Май:

  • сморчки — первый деликатес сезона, идеальны для жарки и супов;
  • маслята — нежные, подходят для маринования и засолки;
  • подберезовики — универсальны: жарить, варить, сушить;
  • сыроежки — хороши для засолки и быстрой жарки.

Июнь:

  • белый гриб — король леса, лучший для сушки и жарки;

  • подосиновик — плотный, отлично держит форму при сушке и заморозке;

  • лисичка — не червивеет, подходит для жарки и маринования;

  • шампиньон — универсален, хорош в любом виде;

  • маслята — продолжают плодоносить, лучший выбор для маринования и жарки;

  • сыроежки — хороши для засолки и быстрой жарки, в июне их особенно много.

Как не ошибиться со съедобностью

Главное правило грибника звучит просто: если есть хоть малейшее сомнение — гриб не берем. Срезайте только то, что знаете наверняка. Особую осторожность стоит проявить с сыроежками: их часто путают с бледной поганкой. Запомните три отличия: у сыроежки нет «юбочки» на ножке, нет вольвы (мешочек у основания ножки), а мякоть не меняет цвет на срезе — у поганки же срез остается белым, а сама ножка у основания обязательно заключена в характерный мешочек-вольву.

Дополнительный тест: понюхайте срез — у сыроежки он нейтральный или слегка ореховый, у поганки — слабый, почти цветочный запах, который не должен вас успокаивать.

Соблюдайте простые правила безопасности:

  • берите только молодые, крепкие грибы без повреждений;

  • срезайте ножом — не выдергивайте с корнем, это сохранит грибницу;

  • складывайте в плетеную корзину, не в пакет — грибы должны «дышать»;

  • дома повторно проверяйте каждый гриб перед приготовлением.

Краснокнижные грибы: что лучше не трогать

В Московской области под охраной находятся 27 видов грибов, включенных в региональную Красную книгу. Два из них — саркосома шаровидная и спарассис курчавый (гриб-баран) — охраняются и федеральным законодательством. Если вы увидите в лесу причудливый пышный гриб, похожий на кочан цветной капусты, — это спарассис, мимо него просто проходим.

За сбор и уничтожение видов из Красной книги РФ гражданину грозит штраф от 2500 до 5000 рублей, за краснокнижные виды регионального уровня — от 1000 до 3000 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма вырастает до 5000 рублей. С 1 сентября 2026 года нормы КоАП Московской области в этой части ужесточаются.

Общую норму сбора дикоросов регулирует статья 11 Лесного кодекса РФ: для личных нужд собирать обычные съедобные грибы разрешено бесплатно и без каких-либо лицензий. Единственное ограничение — заповедные зоны и национальные парки, где действуют собственные правила посещения: уточняйте их на официальных сайтах администраций ООПТ перед поездкой.

Майский и июньский лес Подмосковья и его дары — это честная награда за ранний утренний подъем и долгие прогулки на свежем воздухе. Уважайте лес, чтите его правила и российские законы — тогда и корзина будет полной, и совесть спокойна.

Ранее мы рассказывали, как вырастить грибы на своем садовом участке.

грибы
промысел
Подмосковье
советы
лес
хобби
май
июнь
Валентина Еремеева
