Новый вкус привычного винегрета: секрет в соленых грибочках

Рецепт праздничного винегрета с солеными грибочками подарит знакомому блюду новый аромат и необычную, «лесную» глубину вкуса. Такое угощение прекрасно смотрится на столе — яркое, аппетитное, с хрустящей текстурой и легким грибным послевкусием. Этот вариант особенно оценят те, кто ищет свежие идеи для классических салатов.

Приготовление простое, но с нюансом.

Отварные овощи (свекла — 2 шт., картофель — 3 шт., морковь — 2 шт.) нарежьте кубиками и остудите.

Соленые грибочки (белые — 150 г) промойте от избытка соли, порубите крупными кусочками — так аромат откроется ярче.

Смешайте все ингредиенты (зеленый горошек — 100 г, маринованный огурец — 1 шт., зеленый лук — 3 перышка).

Добавьте масло (подсолнечное масло нерафинированное — 3 ст. л.) и аккуратно перемешайте.

Перед подачей охладите — вкус и аромат станут еще насыщеннее.

Такой рецепт праздничного винегрета удивит гостей простотой и благородным лесным оттенком. Белые грибы придают салату глубину, превращая привычное блюдо в деликатес, достойный любого застолья.

