04 марта 2026 в 06:25

Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов

Песочное печенье из 4 ингредиентов Песочное печенье из 4 ингредиентов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете рецепт идеального дополнения к чаю, то это песочное печенье станет вашим фаворитом. Его приготовление занимает минимум времени, а результат превосходит любые магазинные аналоги.

Возьмите 200 г ледяного сливочного масла и нарежьте его кубиками. Закиньте в емкость к маслу 100 г сахарной пудры и 1 ч. л. ванильного сахара. Крайне быстро разотрите массу вилкой или руками до крошки, стараясь не слишком греть масло теплом ладоней. Просейте туда же 300 г муки и добавьте щепотку соли. Замесите тесто, скатайте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Как пройдут 30 минут, раскатайте тесто. Вырезайте формочками или обычным стаканом печенье.

Выпекать будем на противне: не забудьте застелить его пергаментом. Аккуратно переложите заготовки, оставляя между ними небольшое расстояние.

Отправляйте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Следите за цветом: как только края станут слегка золотистыми, немедленно вынимайте противень, чтобы не пересушить десерт. Дайте печенью полностью остыть прямо на листе, так оно станет еще более хрупким и нежным. Подавайте с молоком, какао или крепким черным чаем.

  • Совет: замените 50 г муки на такое же количество кукурузного крахмала — это сделает текстуру печенья невероятно шелковистой и буквально тающей.

Домашнее овсяное печенье — полезное лакомство для всей семьи.

печенье
рецепты
выпечка
простые рецепты
быстрые рецепты
десерты
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
