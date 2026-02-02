Хрустящее овсяное печенье за 15 минут: без муки и без творога

Если дома закончилась мука, а сладкого хочется прямо сейчас, этот рецепт станет вашим любимым. Все смешиваем в одной миске за пару минут. Печенье получается невероятно ароматным, хрустящим.

Для приготовления этого экспресс-десерта возьмите 2 стакана овсяных хлопьев (лучше всего брать «Геркулес» быстрой варки). Смешайте их в миске с 2 столовыми ложками сахара и щепоткой соли. В отдельной емкости взбейте 1 яйцо с 50 г растопленного сливочного масла. Соедините сухие и жидкие ингредиенты и дайте массе постоять всего 5 минут, чтобы овсянка впитала влагу. Если хотите сделать вкус богаче, добавьте горсть изюма, семечек или кусочки шоколада. Влажными руками сформируйте небольшие лепешки и выложите их на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке всего 10–12 минут. Как только края подрумянятся — доставайте! Печенье затвердеет и станет хрустящим по мере остывания.

Совет: чтобы печенье получилось более нежным и однородным, половину овсяных хлопьев можно измельчить в блендере до состояния грубой муки.

