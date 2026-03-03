Зимняя Олимпиада — 2026
В муке больше не обваливаю: жарю минтай по-корейски — пикантный маринад творит чудеса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру филе минтая, соевый соус и корейские специи и готовлю рыбу, которая вдруг стала самой вкусной, хотя стоит копейки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что правильный маринад из соевого соуса, уксуса и специй всего за 15 минут превращает самую бюджетную рыбу в изысканный деликатес с азиатским акцентом. Получается обалденная вкуснятина: нежные кусочки минтая с золотистой корочкой, пропитанные пикантным маринадом, в компании хрустящей моркови, лука и чеснока. Аромат кориандра и острота перца чили создают тот самый корейский характер, от которого невозможно оторваться. Рыба получается сочной, пряной и невероятно аппетитной.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка 9% уксуса, 1/2 ч. ложки сахара, соль по вкусу, 2 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 луковица, перец чили по вкусу, 2 ст. ложки растительного масла, 1/2 ч. ложки кориандра, 1/2 ч. ложки черного перца, кунжут для подачи. Рыбу нарежьте кусочками, замаринуйте в смеси соевого соуса, уксуса, сахара и соли на 15–20 минут. Морковь натрите на терке для корейской моркови, лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите. Обжарьте рыбу до золотистой корочки, соедините с овощами и специями, перемешайте и дайте настояться 10 минут. Подавайте, посыпав кунжутом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

