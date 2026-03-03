Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:02

Готовлю маринованную скумбрию, как у бабушки — нежная рыба за 24 часа: делюсь семейным рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт передается в нашей семье через поколения — от прабабушки к бабушке, а теперь и ко мне. Всего сутки в специальном маринаде — и скумбрия становится невероятно нежной. Она становится звездой стола — красивой, ароматной и неизменно вкусной.

2 скумбрии размораживаю, промываю и нарезаю на порционные куски. 3 луковицы нарезаю тонкими кольцами. В глубокой миске смешиваю 500 мл воды с 2 ст. л. соли, добавляю 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 3 лавровых листа, по 5 горошин черного и душистого перца. Заливаю рыбу маринадом, перекладывая слои луком. Накрываю тарелкой и ставлю в холодильник на 24 часа. Подаю с отварным картофелем или как закуску.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

