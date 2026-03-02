Ленивый хит: салат «Принцесса» — семга с яблоками в кольце магии

Для этого нежного слоеного салата возьмите 150 г слабосоленой семги, 2 зеленых яблочка, 2 вареных картофелины, 2 сваренных вкрутую яйца, 1 луковицу, майонез. Маринад для лука: 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. яблочного уксуса, 2–3 ст. л. кипятка.

Измельчите лук и полейте ароматной смесью из сахара, уксуса с кипятком, оставьте томиться 10–15 минут — он станет мягким и пикантным. Рыбу порубите аккуратными кубиками, картофель разомните на крупной терке, а яйца разделите на белки и желтки и натрите помельче, чтобы слои были воздушными. Яблоки освободите от кожуры, покрошите кубиками или пропустите через крупную терку, сбрызните соком лимона, чтобы не потемнели.

Теперь магия сборки в кольце: стартуйте с семги как основы роскоши, сверху разложите маринованный лук для хрусткой искры, затем картофель с тонкой сеткой майонеза, чтобы связать вкусы. Далее — яблоки, щедро смазанные майонезом, — они добавят сладкой кислинки. Пятым слоем — белок под легким майонезом для нежности, а венец — желток, яркий и соблазнительный. Сверху посыпьте свежей зеленью и яркими ягодами — салат готов к триумфу на столе!

