«Детская игра»: Медведев объяснил, в чем отличие Хиросимы от ядерной войны Медведев: Хиросима и Нагасаки будут детской игрой на фоне реальной ядерной войны

Хиросима и Нагасаки станут «детской игрой в песочнице», если в скором времени действительно произойдет ядерный конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он ответил на вопрос ТАСС, что будет, если страны Запада попробуют решить конфликт с Москвой, как с Ираном.

В случае его [ядерного конфликта] возникновения, Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ подчеркнул, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи представляет собой не что иное, как варварскую силовую акцию, которой нет оправданий. Он добавил, что преступление совершено в нарушение всех норм международного права и Устава ООН.

Кроме того председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты решительно осуждают убийство верховного лидера Ирана. По его словам, вмешательство в дела республики недопустимо.

Между тем депутат Госдумы Андрей Картаполов выразил мнение, что удары по Ирану наглядно показали, зачем России необходимы такие новейшие комплексы, как «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник». Также речь идет о необходимости технологических решений. В связи с этим депутат назвал СВО самым очищающим огнем.