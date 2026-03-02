Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 20:00

Откровенный танец Снегурочек не впечатлил родителей на детском празднике

Свердловский суд оштрафовал организатора шоу с откровенным танцем Снегурочек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Свердловской области суд привлек к ответственности организатора новогоднего мероприятия, во время которого аниматоры в костюмах Снегурочек исполнили танец, не соответствующий возрастной аудитории, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Инцидент произошел 21 декабря во Дворце детского творчества в Нижнем Тагиле.

Организатор новогоднего шоу оштрафован за откровенный танец Снегурочек. 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества в городе Нижний Тагил состоялся показ новогоднего шоу студии МДТ «Кино Елка». Организатором этого мероприятия являлась индивидуальный предприниматель Марина Ш., — говорится в сообщении.

В ходе представления, заявленного как семейное, аниматоры демонстрировали нижнее белье, что вызвало возмущение родителей. Прокуратура усмотрела нарушение законодательства о защите детей от вредной информации и возбудила дело по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ. Мировой суд признал предпринимателя виновной, подчеркнув, что она обязана соблюдать требования к содержанию детских шоу.

Организатору назначили штраф в размере 7 тыс. рублей. В решении суда отмечено, что, осуществляя деятельность в сфере образования и культуры, предприниматель должна была не допускать демонстрации нижнего белья в номере, адресованном несовершеннолетним.

Ранее поклонники Славы на концерте в Пензе обвинили певицу в нетрезвом состоянии. Артистка остановила выступление и позже в слезах объяснила, что едва стояла на ногах из-за болезни и приема сильных лекарств. Она пообещала вернуть деньги недовольным зрителям.

