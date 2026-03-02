Психолог назвал главные ошибки в общении с подростком Психолог Самбурский: гиперконтроль может разрушить отношения с подростком

Гиперконтроль может разрушить отношения с подростком, рассказал «Москве 24» клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что с определенного возраста они требуют отношения на равных.

При гиперконтроле родители очень часто манипулируют, пытаясь вызвать у сына или дочери чувство вины. Кажется, что это отличный способ добиться послушания — но только на коротком этапе. В перспективе это прямая дорожка, чтобы потерять близость с ребенком, который с каждым днем будет эмоционально отдаляться, — рассказал Самбурский.

Психолог подчеркнул, что подросткам необходимо предоставить возможность для самостоятельных решений. По его словам, при этом взрослый может показать, что он рядом и готов помочь при необходимости.

