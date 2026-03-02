Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:15

Психолог назвал главные ошибки в общении с подростком

Психолог Самбурский: гиперконтроль может разрушить отношения с подростком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гиперконтроль может разрушить отношения с подростком, рассказал «Москве 24» клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что с определенного возраста они требуют отношения на равных.

При гиперконтроле родители очень часто манипулируют, пытаясь вызвать у сына или дочери чувство вины. Кажется, что это отличный способ добиться послушания — но только на коротком этапе. В перспективе это прямая дорожка, чтобы потерять близость с ребенком, который с каждым днем будет эмоционально отдаляться, — рассказал Самбурский.

Психолог подчеркнул, что подросткам необходимо предоставить возможность для самостоятельных решений. По его словам, при этом взрослый может показать, что он рядом и готов помочь при необходимости.

Ранее психиатр Владимир Шкурко рассказал, что весенние проблемы с психикой могут угрожать некоторым подросткам. По его словам, все происходит из-за их чрезмерной эмоциональности.

подростки
психологи
родители
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.