США опробовали на Иране «убийцу» ПВО

Соединенные Штаты в ходе конфликта в Иране впервые опробовали новейшую ракету Precision Strike Missile (PrSM), сообщает издание TWZ. Данное оружие также называют «убийцей» систем противовоздушной обороны. Американские войска получили ракеты лишь около двух лет назад.

По всей видимости, это первое боевое применение PrSM, которые поступили на вооружение всего около двух лет назад, — говорится в материале.

Уточняется, что PrSM являются прямыми продолжением ракет ATACMS. Новинка отличается большей дальностью действия. Так, в базовом варианте снаряд способен преодолевать расстояния до 500 километров.

Новая ракета заметно отличается от ATACMS, особенно в плане формы и конфигурации хвостового оперения, — добавили аналитики.

Ранее Армия обороны Израиля предположила, что совместная с США операция против Ирана продлится как минимум неделю. Военнослужащие также собираются нанести серьезный удар по правительству республики. Однако для этого ЦАХАЛ требуется больше нескольких дней.