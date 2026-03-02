Названо имя командира корабля «Союз МС-31» на миссии МКС-77

Командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко, сообщили в центре подготовки им. Ю. А. Гагарина, который входит в состав Роскосмоса. Отмечается, что это уже шестой полет россиянина. Кононенко стал первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1 000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года.

МКС-77, Союз МС-31. Основной экипаж: Кононенко О. Д., Гребенкин А. С., — говорится на сайте ЦПК.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что космонавт Сергей Тетерятников включен в основной состав экипажа миссии Crew-13. В дублирующий экипаж Crew-13 назначен Арутюн Кивирян.

До этого стало известно, что командир Международной космической станции, спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков снял приближающийся корабль Crew Dragon компании SpaceX. На борту находился интернациональный экипаж, включая россиянина Андрея Федяева. Стыковка многоразового пилотируемого корабля с международной станцией состоялась в 23:15 мск. Дорога до орбитального форпоста заняла у участников миссии Crew-12 почти 34 часа.