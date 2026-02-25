В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13 Космонавт Тетерятников вошел в основной экипаж миссии Crew-13

Космонавт Сергей Тетерятников включен в основной состав экипажа миссии Crew-13, сообщили в Роскосмосе. В дублирующий экипаж Crew-13 назначен Арутюн Кивирян.

Космонавты Роскосмоса Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян (открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года) определены в экипажи решением межведомственной комиссии, — говорится в сообщении.

Старт запланирован на вторую половину 2026 года.

Ранее стало известно, что командир Международной космической станции, спецкор ТАСС Сергей Кудь-Сверчков снял приближающийся корабль Crew Dragon компании SpaceX. На борту находился интернациональный экипаж. Включая россиянина Андрея Федяева. Стыковка многоразового пилотируемого корабля с международной станцией состоялась в 23:15 мск. Дорога до орбитального форпоста заняла у участников миссии Crew-12 почти 34 часа.

До этого стало известно, что космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 13 февраля в 13:15 мск. Вместе с Федяевым на станцию прибыли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Специалистам предстоит провести на орбите около восьми месяцев.