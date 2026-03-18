18 марта 2026 в 04:36

Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки

В Сети появились кадры, снятые после ночной атаки БПЛА ВСУ на Краснодар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ночная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край привела к жертвам и разрушениям. В Сети опубликовали кадры, на которых видно полыхающую квартиру в многоэтажном жилом доме.

На фотографии можно рассмотреть, как из окна вырывается красное пламя, а вверх поднимается густой черный дым. По предварительным данным, в результате попадания беспилотника в квартире моментально начался пожар. Пламя быстро распространилось, жильцы были эвакуированы.

Еще два дома также пострадали. Один дрон врезался в стену и рухнул без возгорания, обломки другого нашли на балконе.

Атака произошла в ночь на 18 марта. В результате нападения Вооруженных сил Украины один человек погиб. На месте работают экстренные службы. Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 17 марта столица Адыгеи подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации канала, в районе Майкопа раздалось от пяти до семи громких взрывов. Очевидцы рассказали SHOT, что слышали громкие звуки около 23:20 по местному времени. Изначально жители приняли грохот за грозу. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

