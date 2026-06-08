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08 июня 2026 в 10:37

Житель Екатеринбурга погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате пожара в 16-этажном жилом доме на улице Расточной в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в мессенджере МАКС. Источник сообщил, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.

В Екатеринбурге на улице Расточной на 20 «квадратах» повреждены огнем балкон, внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире, расположенной на шестом этаже, и обшивка балкона в квартире, расположенной на седьмом этаже, муниципального 16-этажного жилого дома. <…> В результате пожара пострадали пять человек, один человек погиб. Огнеборцами МЧС России спасены четыре человека. Причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при курении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели справились с огнем в течение 50 минут. Пожар тушили 32 специалиста при девяти единицах техники.

Ранее пожилой мужчина погиб в загоревшейся квартире на востоке Москвы, женщина госпитализирована. Трагедия произошла в жилом доме на улице 13-я Парковая, заявили представители пресс-службы столичной прокуратуры. Погибшему было 60 лет, доставленной в больницу женщине — 57.

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